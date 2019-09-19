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19.09.2019 16:08
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Шлагбаумы Пулково устроили забастовку. У запертых водителей сгорели бесплатные минуты

Глобальная пробка образовалась на выезде из аэропорта Пулково днем 19 сентября из-за отказа шлагбаумов выполнять свою работу. Бесплатное время неумолимо таяло, водители ответили оглушительным гудением.

Своей бедой посетители аэропорта поделились с «Фонтанкой».

«Около трех часов дня шлагбаумы отказались реагировать на приближение машин и сканирование талонов. Мы все оказались в ловушке», – сообщали они.

Автомобилисты устроили импровизированный протест. Такое созвучие клаксонов можно слышать, например, когда улицы перекрывают для проезда кортежа. Сотрудники Пулково «помариновали» водителей еще какое-то время и, поддавшись мощи гудков, вручную открыли шлагбаумы и пропустили поток без сканирования талонов. Даже те, кто простоял дольше бесплатного времени, проехали без оплаты.

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© Фонтанка.Ру

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