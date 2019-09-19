Два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Сразу два проекта Группы «Эталон» стали победителями премии GREEN Awards: High Performance Building, итоги которой подвели 18 сентября в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE.

Победа в этом конкурсе присуждается зданиям, которые отвечают принципам энергоэффективности и экологичности. По итогам решения жюри GREEN Awards ЖК BOTANICA, который Компания возводит в Санкт-Петербурге, стал лучшим региональным проектом в номинации «Жилая недвижимость. Многоэтажные комплексы», а московская «Резиденция на Покровском бульваре» была признана экспертами лучшим многоэтажных жилых комплексов за 10 лет! Специальная номинация появилась в этом году по случаю 10-летнего юбилея премии GREEN Awards. За победу в ней боролись проекты, введенные в эксплуатацию начиная с января 2009 года.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В состав жюри конкурса входят международные эксперты в области экологического строительства, представители органов власти, руководители ведущих компаний рынка недвижимости России. Организаторами премии GREEN Awards выступают Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE и Российская гильдия управляющих и девелоперов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства энергетики РФ.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК «Резиденция на Покровском бульваре» – застройщик ООО "Покровский", проектная декларация на сайте http://pokrovsky5.ru