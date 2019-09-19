Никита Михалков будет учить детей и изучать общественное мнение

Статус индивидуального предпринимателя, спустя 15 лет, получил известный кинорежиссер Никита Михалков. Теперь он может зарабатывать не только съемками фильмов.

Кинорежиссер, глава Союза кинематографистов России, Никита Михалков как индивидуальный предприниматель, сообщает Forbes 19 сентября, сможет заниматься не только производством фильмов, но и услугами в сфере дополнительного образования для детей и взрослых, изданием книг и СМИ, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Статус режиссер получил в межрайонной инспекции ФНС №46 по Москве 18 сентября. Это уже второй раз, когда Михалков регистрирует ИП. Первое у него появилось в 1999 году, но через шесть лет он не смог пройти перерегистрацию.

По данным Forbes, в 2018 году кинорежиссер занимал 41-е место в рейтинге «Главные российские знаменитости 2018» с доходом 0,9 млн долларов. При этом, как писала «Фонтанка», департамент культуры Москвы не стал публиковать его декларацию за 2018 год среди сведений о заработках руководителей московских театров. Годом ранее как художественный руководитель Государственного театра киноактера Никита Михалков отчитался о доходе в 529 млн рублей (около полутора миллионов в день). Тогда это вызвало широкое обсуждение, а режиссер объяснил, что дает мастер-классы за границей, которые приносят ему по 25–30 тысяч долларов.