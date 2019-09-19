«Мост глупости» на втором десятке размочил счёт. «Газель» по традиции нарезана ломтями

В четверг, 19 сентября, впервые за осень «мост глупости» на Софийской улице поймал «Газель», открыв таким образом новый десяток «жертв» на втором десятке своей жизни.

Фотография опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 171-я (по подсчётам твиттера моста) «жертва» обработана весьма характерно. Такую же «нарезку ломтями» можно было наблюдать там, например, прошлой весной; к счастью, сейчас обошлось без кровожадности.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Напомним коллизию с цифрами. В 2018 году юбилейная, 150-я, «Газель» застряла под «мостом глупости» в День города, 27 мая. После этого чиновники взялись за него, и после ряда мер по снижению аварийности ДТП стало заметно меньше: за первую половину 2019 года не набралось и десятка. Своё 10-летие «мост глупости» хотел встретить тоже с ровным счётом и даже попросил автомобилистов быть особенно внимательными (на тот момент было зафиксировано 169 ДТП), и сразу после этого в него влетела 170-я «Газель».

А дальше произошло ещё более удивительное. За три дня до дня рождения под мостом оказалась полевая кухня, как положено подарку, перевязанная ленточкой. Однако в соцсетях отписался водитель эвакуатора, перевозивший кухню. Он сообщил, что «это были замеры» и ДТП не произошло. Таким образом, мосту удалось исполнить свою мечту! В сам же день рождения, 2 сентября, крупный подарок ему преподнёс коллега с Боровой улицы – целую застрявшую фуру.