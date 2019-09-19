Не ДТП, и не ЧС. Вертолет забрал с КАД срочного пациента

Вертолет «Хелидрайв» вызвала на КАД служба скорой помощи. Однако очевидцы напрасно выглядывали на дороге столкнувшиеся машины.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Александр, 19 сентября около 14.30 он увидел, что к «карману» на автодороге неподалеку от съезда на улицу Руставели спускался вертолет. Там же стояла припаркованная скорая.

На указанном участке часто паркуются фуры. И на момент прилета вертолета их там было несколько штук.

Реклама



В «Хелидрайв» «Фонтанке» подтвердили, что в это время их вызвала служба «03» для транспортировки тяжелого пациента.

По предварительной информации, на парковке фур стало плохо мужчине. Врачи, прибывшие на место, оценили состояние как крайне тяжелое и были обеспокоены, что не успеют доставить его в Елизаветинскую больницу из-за напряженного трафика.

В Службе скорой помощи «Фонтанке» уточнили, что на 15.40 заявка еще не была закрыта, то есть транспортировка продолжалась.