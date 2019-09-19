Экс-военный, угрожавший взорвать мост в Киеве, пойдёт по статье о хулиганстве. Полиция не видит в нём террориста

Бывшего военного, угрожавшего взорвать мост «Метро» в Киеве, минует статья о подготовке теракта. Обвинение готовят по статьям о хулиганстве и ложном сообщении о минировании. Об этом 19 сентября заявил на брифинге глава полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

«В прокуратуре уже согласовано подозрение ему в совершении преступлений по статье 296, части 4, – это "хулиганство", и статье 259 – это "ложное сообщение о минировании". Обвинения в подготовке к террористическому акту полиция предъявлять ему не будет. Это согласованная позиция с прокуратурой города», – сказал Крищенко.

Он отметил, что мужчина на данный момент находится в ИВС, ведутся следственные действия. Обыски, проведённые по месту жительства, не выявили ничего запрещённого.

Напомним, нарушителя задержали 18 сентября в ходе спецоперации. В полиции утверждают, что он сдался сам. Бывший военный угрожал взорвать мост и требовал дать поговорить ему со своей девушкой. По версии правоохранителей, он находился в состоянии опьянения. Силовики изначально приняли угрозы всерьёз, так как три месяца назад изымали у него взрывчатку.