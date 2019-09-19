Тайная комната открыта. ГИК забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое», опечатаны из них - единицы

Комиссия Горизбиркома Петербурга забрала на хранение бюллетени из скандального ИКМО «Озеро Долгое». Пачки с документами упакованы, но пломбы на большинстве из них отсутствуют. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент «Фонтанки».

Представители Горизбиркома пересчитали, упаковали и увезли на хранение избирательную документацию из ИКМО «Озеро Долгое» – мешки с бюллетенями и списками избирателей 33 УИКов. При вскрытии комнаты присутствовали председатель ИКМО Галина Светлова, член ЦИК Александр Кинев.

Осмотр показал, что пломба на двери, ведущей в каморку с бюллетенями, нарушена. Более того, из более 60 мешков печати стояли только на пяти. Остальные крафтовые пакеты были просто перемотаны скотчем, зачастую на них отсутствовали подпись, печать и количество бюллетеней. Пломба могла бы стать подтверждением, что мешки не вскрывали.

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Кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин рассказал, что лично при подсчете голосов в ночь на 9 сентября на УИК 1842 видел, как комиссия пломбировала мешки с бюллетенями. Во время ревизии ГИК пломбы уже отсутствовали.

Кандидатов не устроила формулировка в акте, который составила секретарь Горизбиркома Марина Жданова. В документе указано, что комиссия обнаружила 68 «опечатанных» мешков, целостность которых не нарушена. Подписываясь под актом, кандидаты указали , что мешки были только упакованы.

«Все упаковано абсолютно правильно, – приговаривала Жданова. – Ничего не вскрыто, сомнений нет». На вопросы, как быть с отсутствующими печатями и подписями, попросила не усложнять ей «экзаменационную задачу».

Избирательная документация будет храниться в Горизбиркоме до окончания периода обжалования, затем вернется в ИКМО и по истечении года будет уничтожена.

В черных мешках с синими пломбами бюллетени увезли на хранение. Председатель ИКМО Галина Светлова, заметно повеселевшая, нырнула в полицейскую машину и отбыла с места событий.

Смотреть в новом окне Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

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Кандидаты намерены оспорить результаты выборов и в рамках процесса истребовать записи с камер наблюдения на участках. Они, уверены борцы за честные выборы, докажут, что на УИКах в ночь выборов документацию упаковывали и запечатывали и что с тех пор внешний вид мешков претерпел изменения.