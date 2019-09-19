#Сядьзатекст. Oxxxymiron организовал литературные чтения классиков-«экстремистов» в поддержку фигурантов «московского дела»

На YouTube-канале рэпера Oxxxymiron 19 сентября организована трансляция чтений в поддержку фигурантов «московского дела» под названием «Сядь за текст».

Участники мероприятия зачитывают отрывки из произведений классиков, а затем оглашается «приговор» – за какую статью в современной России мог бы сесть или быть наказан по-другому писатель.

кадр из трансляции/YouTube

Сам Мирон Федоров прочитал отрывок из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», которая была написана перед декабристским восстанием 1825 года.

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В стихотворении Пушкина «К Чаадаеву» нашли призывы к свержению конституционного строя:

«Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!»

В ходе чтений нарушителями российского законодательства признали Аристотеля, Сергея Есенина, Вольтера, Владимира Маяковского, Виссариона Белинского и других.