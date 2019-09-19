#Сядьзатекст. Oxxxymiron организовал литературные чтения классиков-«экстремистов» в поддержку фигурантов «московского дела»
На YouTube-канале рэпера Oxxxymiron 19 сентября организована трансляция чтений в поддержку фигурантов «московского дела» под названием «Сядь за текст».
Участники мероприятия зачитывают отрывки из произведений классиков, а затем оглашается «приговор» – за какую статью в современной России мог бы сесть или быть наказан по-другому писатель.
Сам Мирон Федоров прочитал отрывок из комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», которая была написана перед декабристским восстанием 1825 года.
В стихотворении Пушкина «К Чаадаеву» нашли призывы к свержению конституционного строя:
«Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!»
В ходе чтений нарушителями российского законодательства признали Аристотеля, Сергея Есенина, Вольтера, Владимира Маяковского, Виссариона Белинского и других.
Справка:
Напомним, что в конце июля в Москве прошел первый несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Акция протеста закончилась масштабными задержаниями. То же повторилось на митинге 3 августа. Через несколько дней Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках». Несколько человек были задержаны по обвинению в насилии по отношению к полицейским и росгвардейцам. Шесть участников демонстраций приговорили к реальным срокам в колонии.