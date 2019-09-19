В Хельсинки до конца года может открыться центр поддержки экспорта российских производителей

Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Маринет» готовит создание масштабной экосистемы для продвижения продукции и сервисов российских компаний на международный рынок.

Как заявил 19 сентября на заседании в «Корабелке» соруководитель рабочей группы Виктор Олерский, уже подготовлен проект по созданию международной инфраструктуры по продвижению, продаже и постпродажному обслуживанию продуктов и сервисов компаний «Маринет», благодаря чему все заинтересованные игроки отрасли получат доступ на мировые рынки. Первый хаб инфраструктуры может появиться в Хельсинки уже в ближайшие месяцы.

Рабочая группа «Маринет» (MariNet) Национальной технологической инициативы (НТИ) объединяет свыше 200 экспертов из более 60 компаний, научных центров и вузов, а также профильных министерств и ведомств и ведет работу по поддержке компаний и проектов в области цифровой навигации, технологий освоения ресурсов океана, инновационного судостроения и развития человеческого капитала для морской отрасли.