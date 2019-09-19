В УрГЭУ опровергли планы отчислить студента за подписку на гей-сообщество «ВКонтакте»

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге отрицает намерение отчислить студента за подписку на гей-сообщества в соцсетях. Яков Силин подтвердил, что учащегося приглашали на разговор к проректору по социальной работе, но перспектива покинуть учебное заведение не обсуждалась.

«В ходе встречи с проректором по социальной работе УрГЭУ Романом Красновым разговора об отчислении студента не велось, – заявил ректор РИА Новости 19 сентября. – Студенту сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза. В настоящее время студент продолжает обучение в университете».

Глава УрГЭУ подтвердил, что вуз постоянно ведет мониторинг социальных сетей. Не остаются без внимания и аккаунты студентов, которые указывают в статусе свою принадлежность к экономическому университету. Руководство объясняет мониторинг профилактикой «разжигания», суицидов, травли, наркоторговли.

По словам Силина, на страничку конкретного студента зашли «по просьбе его сверстников» и увидели там ссылку на ЛГБТ-сообщество. Это, по мнению вуза, является публичной пропагандой.

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Ранее местное издание ЕАН написало, что студента УрГЭУ хотят отчислить за подписку на сочувствующую геям группу «ВКонтакте». После того, как начался скандал, учащийся вышел из группы, которая стала причиной разбирательства.