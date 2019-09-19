Пресс-релизы
30 сентября – круглый стол «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, ритейла и экспертов рынка принять участие в круглом столе: «Игра в карты. На что рассчитывать при безналичном расчете?»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Зарплатные проекты — что предлагают банки компаниям? Почему работодатели выбирают тот или иной банк?
- Платежная система «МИР» – в чем отличия от Visa и Mastercard? Какие преимущества есть у владельцев карты «МИР»?
- Для чего нужна Единая карта Петербуржца, может ли она заменить остальные карты? Зачем ее оформлять?
- Растет ли задолженность петербуржцев по кредитным картам? Что покупают петербуржцы по кредиткам? Изменится ли объем кредитования по кредитным картам, после того, как начнут работать новые правила?
- Популярны ли карты рассрочки, которые дают больше времени на выплату без процентов? Стали ли они альтернативой кредиткам?
- Баллы, бонусы, кэшбек — с кем сотрудничают банки, активно ли компании идут на сотрудничество? Какие выгоды получают клиенты, банки и компании-партнеры?
- Сколько карт нужно современному человеку для полноценной жизни?
- Какие покупки чаще всего делают люди в интернете?
- Как защитить данные своей карты, чтобы они не были доступны мошенникам, но при этом расплачиваться в интернете?
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова
+7 (812)416-77-73
elvira@fontanka.ru