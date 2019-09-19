Суд не стал распускать заключенных в обуховской колонии, несмотря на опасные условия содержания. Ограничился штрафом

За несоблюдение требований пожарного надзора Фрунзенский районный суд Петербурга оштрафовал руководство исправительной колонии №6 в Обухово. У них не работают противопожарный водопровод, сигнализация и система оповещения.

Как сообщает 19 сентября объединенная пресс-служба городских судов, внеплановый визит пожнадзора в начале лета выявил целую россыпь нарушений – на территории колонии не работают сети внутреннего противопожарного водопровода, сигнализация и оповещение, некоторые производственные цеха не проветриваются ни естественным путем, ни с помощью вытяжки.

Бездействие администрации пенитенциарного учреждения надзор зафиксировал второй раз, злодеяние попадает под 14-ю часть статьи КоАП 19.5. Она предусматривает штраф или же приостановку деятельности на срок до трех месяцев. Думать, куда переселить преступников из колонии, пока не придется, для начала ИК наказали на 150 тысяч рублей.

Колония в Обухово рассчитана на 1700 человек. Сайт учреждения гласит, что в настоящее время не менее трехсот сидельцев заняты трудотерапией, в том числе, судя по каталогу колонии, пожароопасной – там занимаются сваркой металла, деревообработкой, производят лакокрасочные изделия.