«Фонтанка» на английском. История шведского концерна с петербургскими корнями

Мы впервые перевели статью «Фонтанки.ру» на английский язык. Проверьте свои знания, прочитав историю шведского бизнеса с петербургскими корнями. Непонятные слова и выражения из англоязычной версии можно прояснить, заглянув в текст на русском.

Историю компании Hydroscand, ее петербургского происхождения и международной экспансии мы рассказали на двух языках — русском и английском. Do you speak English, уважаемый читатель? Если да, попробуйте свои силы на этой странице. Ну а если нет — поделитесь с друзьями и знакомыми. Те, кто все-таки предпочитает русскую версию, смогут найти ее здесь.

В хронологии развития Hydroscand есть не только удачная бизнес-идея, высокотехнологичный продукт и довольные клиенты, но еще и дореволюционный магазин автозапчастей, подвал под Стокгольмом и африканские школьники. Это история интернациональная, но в то же время очень семейная. Посмотрите на фотографию в финале, на которой внуки Бьорна Хольмстрома — София и Александр — поднимают корпоративный флаг в честь открытия нового офиса в Петербурге.

Материал подготовлен специально для компании Hydroscand.