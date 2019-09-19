Выходные в Финляндии 21–22 сентября: космический спектакль, зомби-дискотека, «Любовь и анархия»

В Хельсинки на этой неделе со своим популярным шоу приедут «Синие люди», синефилы припадут к экранам столичных кинотеатров во время «Любви и анархии», а в луна-парке «Линнамяки» будут танцевать зомби и доводить до икоты клоуны в компании с потрошителем.

скриншот с Youtube.com (Blue Man Group)

В эти выходные в Финляндии ожидается от +5 до +10 градусов Цельсия. В субботу на юге страны пройдут дожди, в воскресенье выглянет солнце, осадков синоптики не обещают. В Лапландии будет около 4 градусов и уже выпадет снег.

В Хельсинки в этот уик-энд своё оригинальное шоу покажет американский коллектив Blue Man Group. Представление, объединяющее музыку и юмор, визуальное искусство и современные технологии, состоится на «Хартвал-арене». Билеты стоят от 59 евро.

А на сцене Финской национальной оперы в субботу представят спектакль «Аниара: фрагменты времени и пространства», созданный по мотивам поэмы нобелевского лауреата Харри Мартинсона на музыку американского композитора Роберта Маджио. Действие его происходит в космосе. В постановке принимают участие обладатели «Грэмми» американский хор The Crossing и артисты Пекинской оперы. Билеты стоят от 24 до 42 евро.

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На этой неделе в Хельсинки стартовал международный кинофестиваль «Любовь и анархия». В программу 2019 года вошли 159 полнометражных и короткометражных фильмов, среди которых картина Терренса Малика «Тайная жизнь», работа французского режиссера Квентина Дюпьё «Оленья кожа», фильм «Маяк» с участием Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона. Также в этот уик-энд в рамках фестиваля можно посмотреть черную комедию 1987 года «Уитнэйл и я» британского кинорежиссёра Брюса Робинсона.

Желающие провести вечер под аккомпанемент музыкантов могут отправиться в пятницу в Каннелтало, где будут играть и танцевать фламенко, а в субботу в Pueblo Bar y Taqueria устроят вечер латиноамериканской музыки.

В луна-парке «Линнанмяки» завершается фестиваль страха iik!week. Посетителей ждут туннель зомби, жуткая лаборатория, цирк со страшными клоунами и переулок, по которому блуждает потрошитель. А в субботу в 18:00 начнется зомби-дискотека.

На столичной площади Наринккатори в эти выходные пройдет Международная ярмарка. С 10 до 22 часов там можно будет приобрести товары из Европы, Азии и Америки — представлено более 35 стран. Торговлю ведут около 100 продавцов, предлагая изделия ручной работы, сыры, колбасы, сладости и другие деликатесы.

В Лахти 22 сентября стартует музыкальный фестиваль Jazztori, отмечающий в этом году 30-летие. Джаз, фанк и свинг будут звучать на различных городских площадках в течение недели. В это воскресенье состоится концерт Jimi Tenor & Arricone Brass Septet, билеты стоят 11,50 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»