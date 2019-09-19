Центр «Антон тут рядом» собирает средства на открытие первого в Петербурге инклюзивного креативного пространства

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» создаёт в Петербурге первое открытое инклюзивное креативное пространство. Открытие запланировано на 14 октября. Но для завершения работ Центру необходимо 3 миллиона рублей.

Проект креативного пространства реализуется совместно с фондом «Милосердия и здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В нём будут работать керамическая, столярная, переплётная мастерские и мастерская шелкографии, в которых студенты Центра – взрослые люди с аутизмом – будут по-прежнему создавать уникальную продукцию, давно полюбившуюся петербуржцам и не только, — чашки, сумки, подушки, зеркала, блокноты и многое другое.

Также в пространстве будет размещаться компьютерная мастерская, где студенты будут получать важные прикладные навыки работы с ПК, необходимые сегодня для общения и работы.

Предусмотрена и кухня, в которой студенты не только научатся готовить, но и смогут освоить навыки самостоятельности — как составлять список продуктов, как ходить в магазин, планировать бюджет.

На площадке будут работать и творческие проекты: театральный, музыкальный и анимационный. Здесь будут проходить регулярные репетиции и занятия для студентов Центра с участием профессиональных музыкантов, актёров и художников, а также внешней аудитории.

«Площадка станет творческим инклюзивным пространством, где студенты и другие жители Санкт-Петербурга будут вместе работать и творить», – говорят в Центре «Антон тут рядом». На площадке планируется регулярно проводить мастер-классы, концерты, лекции, ярмарки, выставки, представления.

В течение лета Центр делал ремонт на новой площадке. Планируемая дата открытия – 14 октября. Осталось сделать совсем немного – оснастить мастерские и доделать ремонт. Но для этого не хватает трёх миллионов рублей.

В связи с этим Центр обращается к горожанам и приглашает их стать частью нового инклюзивного пространства и помочь собрать средства на его открытие.

Поддержать новое креативное пространство можно на официальном сайте Центра «Антон тут рядом».