Бельгийский истребитель F-16 разбился во Франции. Пилот повис на линии электропередач

Самолет военно-воздушных сил Бельгии рухнул на западе Франции. Никто не пострадал.

«Один из наших F-16 разбился около коммуны Лорьян во Франции. Оба пилота смогли катапультироваться», – сообщается 19 сентября в твиттере ВВС Бельгии.

Что стало причиной ЧП, военные пока не сообщают. Очевидцы рассказали Le Figaro о дыме, поднявшемся над тем местом, где, предположительно, рухнул истребитель.

Префектура Морбиан заявила, что бельгийских летчиков уже нашли. Они остались живы, однако один из них зацепился парашютом за линию электропередач.

Breaking: A Belgian F-16 fighter jet has crashed in #Pluvigner in western France .

One of the pilots is caught on a high-voltage electricity line and rescue efforts are underway. pic.twitter.com/3HKrfxSsXU