Завидуйте, водители. В Сибири блондинка объехала 8-балльные пробки на верблюде

Кадр из видео instact54 в YouTube

Видеозапись необычного средства передвижения в новосибирских пробках вызвала общественный резонанс в Сети сначала в Сибири, а потом и по всей России.

Выложенное в Instagram-паблик instact54 видео с девушкой-наездницей 19 сентября показывают многие СМИ. «Пробки 8 баллов. На верблюде быстрей!» – комментирует автор поста. И на записи видно, что да, быстрее. Читатели оценили лайфхак: мечтатели завидуют, а практичные рационалисты предлагают купить «корабль пустыни».

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Чувства зрителей понятны. 8-балльные пробки – это тяжёлое испытание, к счастью, довольно редкое. В Петербурге за последнее время они фиксировались только 16 и 17 сентября, когда в городе гостила делегация КНР и премьер-министр Дмитрий Медведев. Любопытно, что как раз 17 сентября в нашем городе лошадь (как говорят, знакомая с верблюдом) пыталась воспользоваться общественным транспортом. Но передумала, ведь на своих четырёх в пробках быстрее.

Что касается верблюдов, без двуногого седока они могут стать крупной помехой на дороге. Прошлым летом на трассе «Дон» артист цирка спровоцировал ДТП со спецмашиной. А несколько дней назад, 12 сентября, по свидетельству очевидцев, верблюд смущал автомобилистов на дороге Омск – Ишим.

Скриншот из vk.com/aomsk

Впрочем, хозяин быстро нашёлся и объяснил, в чём дело и как общаться с его питомцем.