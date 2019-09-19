France Football учредил награду имени Льва Яшина

Французское футбольное издание France Football, учредитель самой почетной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча», основало еще одну награду имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу мира по итогам года.

Список претендентов обнародуют 21 октября, а приз вручат лауреату на специальной церемонии 2 декабря.

France Football с 1956 года вручает «Золотой мяч» лучшему игроку планеты. В 1963 году награду в первый и пока последний раз получил вратарь — Лев Яшин.

Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, в его составе он пять раз становился чемпионом СССР. В составе сборной СССР Яшин выиграл Олимпиаду-1956 и чемпионат Европы 1960 года. В 1963 году вратарь был признан лучшим футболистом Европы.