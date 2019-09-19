Чиновник Минкульта, отвечающий за охрану культурного наследия, задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайства об аресте двух чиновников, имеющих отношение к охране объектов культурного наследия. В деле о мошенничестве также фигурируют аудитор с пакетом госконтрактов и руководитель центра патриотического воспитания.

Фамилии обвиняемых 19 сентября называет ТАСС, в Басманном районном суде есть карточки с ходатайством об аресте всех четверых. Под обвинения попали Павел Мосолов, заместитель директора департамента Министерства культуры, который занимается охраной культурного наследия, и бывший глава этого же департамента Владимир Цветнов. Ныне он руководит Центром сохранения объектов культурного наследия при ФАУ «Роскапстрой».

По делу о мошенничестве также проходят бизнесмены по фамилиям Семиков и Магдеева. В СПАРК есть два юрлица с такими же инициалами. Татьяна Магдеева руководит компанией «Смарфинанс». Общество зарегистрировано в Химках, оказывает бухгалтерские и аудиторские услуги. В период с 2014 по 2018 год компания Магдеевой заключила с Министерством культуры контрактов почти на 200 млн рублей, еще 10 млн в прошлом году ей заплатило ГКУ «Мосреставрация».

Сергей Семиков руководит некоммерческой организацией «Центр развития и поддержки общественно-культурных проектов и патриотического воспитания». Среди соучредителей в 2014 году значилась студия военных художников Минобороны.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в особо крупном размере мошенничества. Сумма хищений пока не называется.