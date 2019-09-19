Правозащитники: Двое петербургских студентов за инакомыслие попали за решётку в Туркменистане

Правозащитники считают, что власти Туркмении незаконно удерживают в тюрьмах инакомыслящих. Как сообщается на сайте проекта «Покажите их живыми», на данный момент в местах лишения свободы находится 121 человек, родственники которых не знают о их судьбе. Среди пропавших есть двое студентов из Петербурга.

Активисты называют имена студентов Какаджана Хальбаева и Кемала Сапарова, которые в прошлом году приехали домой на каникулы из города на Неве и попали под суд. По какой статье их осудили, не указывается.

Как пишет издание «Фергана», преследование за инакомыслие набрало обороты в Туркмении при «отце всех туркмен» — президенте Сапармурате Ниязове, а ныне продолжается при преемнике Туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедове. Недавно после 15-летнего срока вышел на свободу гражданин страны Сайран Мамедов, отсидевший 15 лет по делу о покушении на Ниязова. Правозащитники не исключают, что обвинение было сфабриковано.