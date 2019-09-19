Во Франции ограбили замок. Из комплекса семнадцатого века вынесли драгоценности и наличные на 2 млн евро

Замок XVII века на юго-востоке Парижа в ночь на 19 сентября посетили грабители. Как пишет Le Parisien, группа неизвестных вынесла украшения и деньги на общую сумму в 2 млн евро.

Хозяев связали и бросили в одной из построек замкового комплекса, они не пострадали. В розыск объявлены шестеро человек.

? Une demi-douzaine de malfaiteurs ont fait irruption au ch?teau de Vaux-le-Vicomte (77) ce matin : ils ont ligot? le couple de propri?taires et sont repartis avec des biens et de l'argent. Montant estim? du pr?judice : 2 millions d'euros https://t.co/3fhLoOiHui pic.twitter.com/7lP4oU1DHp — Le Parisien (@le_Parisien) 19 сентября 2019 г.

Усадьба Во-ле-Виконт — одно из самых крупных частных владений во Франции, оно занимает около 500 га. Дворец был построен в 1656-1661 годах для министра финансов Людовика XIV Николя Фуке. Владельцы занимают только часть комплекса, большая часть замка открыта для посещения туристами.