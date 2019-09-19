Золотов «дал бы Устинову год условно». А его срок «перевел» блогеру, призывавшему к расправе над детьми росгвардейцев

Собственной уголовной арифметикой поделился глава Росгвардии Виктор Золотов. Он назвал приговор Павлу Устинову за вывих плеча росгвардейца суровым. Три с половиной года актера он добавил бы блогеру Синице, призывавшему расправляться с детьми силовиков.

«Суд принимает решение. Я бы, со своей стороны, максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения», – заявил глава ведомства 19 сентября ТАСС. Его попросили высказать мнение по громкому делу актера.

«Ему [Синице] дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей», – полагает Золотов.

Он не скрывает, что возмущен действиями блогера и не удовлетворен назначенным ему наказанием.

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«Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!» – эмоционально высказался Золотов.

Напомним, приговор менеджеру из Подмосковья Владиславу Синице вынесли 3 сентября. Блогер признан виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия — после митинга 27 июля он в Twitter под псевдонимом Макс Стеклов призвал расправляться над детьми гвардейцев, устраивавших жёсткие задержания. Прокуратура просила для него шесть лет, суд дал пять.

Актер Павел Устинов получил три с половиной года реального срока за вывихнутое плечо росгвардейца при задержании на акции 3 августа. 24-летний деятель культуры говорит, что не участвовал в митинге, а просто ждал друга. Сегодня стало известно, что прокуратура попросила изменить меру пресечения. Подана апелляция.