В Петербурге предложили создать Морской кластер «Сколково»

Морской кластер «Сколково» – филиал московского инновационного центра – может появиться в Петербурге. Ожидается, что у него будут все льготы столичной площадки.

Инициатива была озвучена 19 сентября в петербургской «Корабелке», во время выступления руководителя рабочей группы «Маринет» Виктора Олерского.

«Мы, безусловно, будем его поддерживать и способствовать его возникновению. Мы за любую активность, которая приводит к результату», – заявил вице-губернатор Евгений Елин после выступления.

Известно, что для резидентов инновационного центра «Сколково» предусмотрены налоговые льготы, льготы по уплате страховых взносов и таможенных платежей.