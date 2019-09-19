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Общество
19.09.2019 14:00
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Проверка документов по-якутски. Оленеводов увезли на вертолете, сохатых бросили без присмотра, бивни мамонта изъяли

Российские пограничники задержали оленеводов в селе Юкагир в Якутии, после чего доставили их в другой город за сотни километров для проверки паспортов.  

«11 сентября 2019 года в 16.30 прилетел вертолет пограничной службы РФ, базирующийся в поселке Тикси Булунского района. Устно представившись, но не показав удостоверения, люди в погонах и с автоматами потребовали предъявить паспорта. Только у одного из троих, Конона Дмитриевича Томского, паспорт оказался при себе. Пограничники приняли решение вывезти Виталия Борисовича Сыроватского и Конана Кононовича Томского для опознания личности и как нарушителей пограничного режима», – рассказало о случившемся местное издание «Илкэн».

Оленеводы настаивали, что их документы находятся в 50 километрах от Юкагира, однако доводы не подействовали. В итоге руководитель бригады Томский, у которого были с собой бумаги, принял решение летать с коллегами, так как они плохо говорят по-русски. 

«Мы втроем вечером попали в поселок Тикси, где никогда не были, никого не знали, без денег и одетые в рабочую одежду, с паспортом только на меня. Еще пограничники во время рейда без моего ведома забрали один спутниковый и четыре сотовых телефона», – рассказал бригадир, отметив, что у него изъяли  также 150 кг бивней мамонтов без протоколов. 

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При этом стадо в 1600 оленей осталось без присмотра. Другие члены бригады, увидев исчезновение коллег и разбросанные вещи, поспешно уехали, бросив животных. 

Вся поездка на вертолете в другой город закончилась для жителей севера 500-рублевыми штрафами. Обратно они при помощи родных добирались через Якутск. Расходы на поездку в родной Юкагир составили, по их оценке, около 60 тысяч рублей. Также оленеводы жалуются, что из-за действий пограничников в этом году не смогут закончить начатые работы, что приведет к ухудшению социально-экономического положения их села.

«С 1993 года, когда была расформирована погранслужба, и до недавнего времени, пока не восстановили ее, мы — оленеводы, коренные жители, охраняли наши территории. И теперь мы оказались нарушителями на своей родной земле», – посетовал Томский. 

Якутский уполномоченный по правам народов севера провел совещание по этому поводу, решив  направить обращение пограничникам по поводу правомерности их действий.

Село Юкагир расположено на побережье Янского залива моря Лаптевых.

 

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