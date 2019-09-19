Кокорин проходит медосмотр в «Зените». Он может выйти на поле через полтора месяца

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба. Как сообщает 19 сентября «Спорт-Экспресс», 28-летний игрок проходит медобследование.

По результатам осмотра для него разработают индивидуальную программу восстановления.

Как уточнил футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире передачи «ГСО Live», ожидается, что через полтора месяца Кокорин может набрать оптимальную форму для полноценных тренировок.

Кокорин освободился по УДО во вторник, 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона 2019/20, по которому футболист получит 1,9 млн евро за вычетом налогов. По предыдущему соглашению годовой оклад Кокорина составлял 4 млн евро.