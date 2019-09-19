«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти». Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг подготовку передачи власти своему сыну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения СМИ о подготовке передачи власти в республике своему сыну Николаю или другим детям, пишет 19 сентября госагентство БелТА.

«Или как пописывают в Интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...». Детей начинают перебирать. Так вот, послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», – заявил белорусский лидер.

Означают ли слова Лукашенко, что его дети не хотят с ним работать, не умеют его слушать или отказываются исполнять поручения отца, президент Белоруссии не уточнил. Но заметил, что вне зависимости от результатов парламентских выборов в стране 17 ноября, «тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно». «У меня нет политики особо приближенных, удаленных», – уточнил Лукашенко.

У президента братской для России республики три сына. Старшему, Виктору Лукашенко, – 43 года. Он работает помощником отца президента по национальной безопасности, является членом Совета Безопасности Беларуси. 39-летний Дмитрий Лукашенко занимает пост председателя центрального совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», работает в олимпийском комитете страны. Пятнадцатилетний сын Николай, с которым Александр Лукашенко много лет появляется на публике и на официальных мероприятиях с присутствием глав других государств, пока получает среднее образование на дому, активно занимается спортом и играет на фортепиано.

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В 2012 году во время визита в Венесуэлу на приветственные слова тогдашнего президента Уго Чавеса о том, что страна торжественно принимает «президента Лукашенко и его сына», лидер Белоруссии заявил, что готовит сына в преемники.

«Ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20-25 лет», – говорил Лукашенко семь лет назад.

До этого он заявлял, что не готовит двух старших сыновей в преемники, но Коля «уникальный человек».

Самому Александру Лукашенко 65 лет. Он бессменно руководит Белоруссией последние 25 лет. В 2004 году из Конституции страны по итогам референдума было изъято ограничение на пребывание президента у власти лишь два срока.