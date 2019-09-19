«Фольксваген» на Московском аккуратно перевернулся сам, а «Ладе» в Сиверском помогли

Сразу два перевёртыша встречали утро 19 сентября на дорогах под Петербургом.

На Московском шоссе у пересечения с Колпинским шоссе перевернулся на крышу «Фольксваген». Он оказался аккурат на островке безопасности, поэтому движению сильно не мешал.

«Видел аварию, видимо, занесло, потом он в отбойник и на крышу. Как-то так, но скорость была хорошая», – рассказывает Роман в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Участники группы отмечают, что если на первых фотографиях после ДТП на машине ещё видна табличка с государственным регистрационным номером, то потом её уже нет.

В посёлке Сиверский Гатчинского района на пересечении Белогорского шоссе и улицы Горького опрокинулась набок «Лада», неподалёку от знака «40».

«Форд», выезжая с участка, не предоставил преимущество «Ладе», и вот такой итог, минутку хотел сэкономить», – пишет Глеб в «ДТП и ЧП».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.