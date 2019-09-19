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19.09.2019 13:27
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Директор ФБК задержан полицией через час после согласования митинга против «московского дела»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов задержан в Москве 19 сентября. Как сообщает в Twitter глава юридической службы фонда Вячеслав Гимади, руководителя ФБК правоохранители встретили возле его дома. 

Соратник Алексея Навального Леонид Волков связывает задержание Жданова с митингом на проспекте Сахарова, который назначен на 28 сентября и сегодня был согласован властями. 

«Похоже (ждем окончательного подтверждения) Жданова задержали именно по статье 20.2, по которой Яшин сидел пять раз, Галямина и Янкаускас по три раза летом, за организацию встреч с кандидатами на Трубной в июле. Иван тогда получил «только» два ареста, остальные протоколы «припасли» на будущее. И вот момент настал», – написал Волков в своём телеграм-канале. 

О согласовании митинга оппозиции на проспекте Сахарова стало известно за час до задержания Ивана Жданова. Предполагается, что в акции против «московского дела» примут участие 20 тысяч человек.

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Справка:

Так называемое «московское дело» появилось после разгона участников уличной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года. В этот день были задержаны 1388 человек, из них 76 несовершеннолетних. Полиция и Росгвардия в ходе задержаний применяли спецсредства. Москвичи протестовали против недопуска на выборы 8 сентября независимых кандидатов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ).

2 августа дело было объединено с делом о насилии в отношении представителей власти. 3 августа очередная акция сторонников незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов снова завершилась столкновениями с силовиками. В настоящий момент по делу проходят 12 человек в возрасте от 20 до 43 лет. В отношении пятерых фигурантов дело было прекращено из-за «отсутствия состава преступления». Признавший вину Данила Беглец получил два года колонии, также пошедший на сделку со следствием Иван Подкопаев получил три года, Кирилл Жуков - три года, Евгений Коваленко - три с половиной года, Константин Котов - четыре года, Павел Устинов - три с половиной года. Судебное разбирательство по всем фигурантам завершилось в рекордные сроки.

Устинов была задержан 3 августа По версии следствия, 24-летний актёр «применял силу корпуса и пытался вырваться», тем самым оказал «тянущее воздействие». Это заставило росгвардейца «почувствовать щелчок в плече». Обвинение требовало 6 лет колонии. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил актера к 3 годам 6 месяцам общего режима. Мужчина вину не признавал, настаивая, что ждал друга, а не принимал участие в митинге. Во вторник 17 сентября в Кремле не стали комментировать решение суда, отметив лишь, что дело Устинова вряд ли может сказаться на «доверии россиян к Росгвардии».

После приговора Устинову в России стартовал флешмоб в его защиту. Известные актёры стали публиковать видеообращения в поддержку коллеги, назвав наказание для человека, который не участвовал в протестах, но был задержан, «беспределом». 18 сентября в защиту Устинова высказался в том числе секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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