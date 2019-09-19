В Ленобласти уничтожили 1,2 тонны продуктов, изъятых у туристов на границе

Выборгская таможня 19 сентября отчиталась о результатах борьбы с санкционной продукцией.

По данным ведомства, в Ленобласти в печь отправили 1250 кг сыра, масла, йогурта, колбасы и другой молочной, мясной, а также рыбной продукции. Как уточнили "Фонтанке" в пресс-службе Выборгской таможни, этот объём для сжигания копили с мая. Именно тогда в предыдущий раз аналогичным способом расправлялись с заграничными яствами, которые жители Ленобласти и Петербурга везли домой с превышением нормы.

За превышение лимита в 5 кг, которые разрешены к ввозу для личного пользования, поплатились владельцы 36 партий съестного.

Сожжение проводилось в серьёзной обстановке: "при процессе уничтожения присутствовали уполномоченные должностные лица Выборгской таможни, помощник прокурора Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры, специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленинградской области и незаинтересованные лица".