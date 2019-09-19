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Бизнес-трибуна
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19.09.2019 12:49
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В ПСК рассказали, кто инвестирует в апартаменты

В первой половине 2019 года в Санкт-Петербурге отмечен рост спроса на сервисные апартаменты (по данным Knight Frank). Интерес частных инвесторов к этому сегменту увеличивается с каждым годом. О том, кто именно сейчас покупает апартаменты - рассказали в ГК «ПСК».

В ПСК рассказали, кто инвестирует в апартаменты

pixabay.com

Еще пару лет назад апартаменты делились относительно просто: комфорт- и бизнес-класс, с небольшой долей премиальных. Часть из них была исключительно инвестиционными проектами, еще часть – также подходящими для собственного проживания. Сейчас на дорогие апартаменты спрос снижается, поскольку по цене они напрямую конкурирует с жилой недвижимостью. Поэтому новые предложения апартаментов ориентированы на современные запросы инвесторов. 

Недорого и удобно

Долгое время порог инвестиций в рентабельную недвижимость оставался высоким. Инвесторы с относительно небольшими свободными средствами, либо желающие вложить не очень крупную сумму, фактически оставались за пределами реальных возможностей. Спрос формировался, но не удовлетворялся.

Сервисные апартаменты сформировали сразу два фактора, отвечающих спросу. Первый – более низкая цена, в сравнении с жилой недвижимостью. В среднем, на 10-20%. Второй фактор – сокращение метража. По своему назначению апартаменты становятся местом, где долгие годы арендатор жить не планирует. Как следствие, большие площади ему не требуются. В совокупности, это сформировало уникальные для рынка недвижимости предложения, когда апартаменты можно приобрести по цене от 1,4 млн. руб.

Кроме этого, инвесторы заинтересованы в покупке не просто недорогих квадратных метров, но актива, который будет приносить прибыль. И такая возможность есть у сервисных апартаментов, сопровождающихся программами доходности. Передача в доверительное управление контролирует заполняемость, а договорные отношения фиксируют условия и позволяют рассчитать доход. Тем самым инвесторы получают готовый инвестиционный продукт без необходимости прикладывать дополнительные усилия. Например, поиск арендаторов и поддержание апартаментов в хорошем состоянии.

pixabay.com
pixabay.com

Инвестиции в новую жизнь

Отдельная категория инвесторов – родители иногородних студентов. Ежегодно вузы Петербурга принимают десятки тысяч молодых людей, тысячи из которых остаются и начинают здесь карьеру. Те родители, что приобретают недвижимость для детей, все чаще обращают внимание на апартаменты. Во-первых, по уже указанной выше причине – цены. Во-вторых, таким образом они предоставляют детям возможность получать доход в будущем, который на старте самостоятельной жизни никогда не будет лишним. После окончания вуза молодой человек может переехать в другой район и просто передать апартаменты в управление по программе доходности.

Предприниматели

Значительную долю среди инвесторов занимают предприниматели – около 15%. Для этой категории апартаменты стали возможностью направить свои средства в новые активы, не требующие постоянного личного внимания. Как правило, такие инвесторы приобретают сразу несколько апартаментов и чаще других пользуются программами доходности.

ПСК
ПСК

Депозит или недвижимость?

Популярный вопрос: если речь идет о небольших суммах для инвестиций, то не проще ли положить деньги в банк и спать спокойно? Текущая средняя ставка по депозитам в банке находится на уровне 6%. В отдельных случаях она может достигать 7-8. Доходность апартаментов в Санкт-Петербурге может составить от 10 до 17%. Кроме этого, недвижимость относится к категориям инвестиций с низкими рисками. Фактически, на ее стоимость не влияет ничего, кроме всеобщих экономических потрясений.

– Доля сервисных апартаментов в общем объеме предложения не просто растет. Можно сказать, что сейчас она подавляющая – на уровне 80–85%, – говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. – Вместе с тем, спрос на апартаменты в первом полугодии 2019 г. вырос на 11%.

 В Санкт-Петербурге одни из самых крупных проектов сервисных апартаментов является комплекс Start возле метро «Парнас». Его общая площадь 72 600 кв. м. В настоящий момент выполняются монолитные работы на уровне нулевого цикла. Окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года. 

Подробнее о программах доходности и вариантах инвестиционных апартаментов по телефону (812) 640-38-38 и в отделе продаж Start напротив метро «Парнас».

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

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