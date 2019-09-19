«Лучше не пить вовсе». Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя

Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина опровергла информацию СМИ о рассчитанной Минздравом дозе безопасного потребления спиртного.

«Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям. Нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе», – цитирует 19 сентября заявление специалиста ТАСС.

По ее словам, не стоит доверять сообщениям журналистов о незначительном риске для здоровья при употреблении 200 мл вина для женщин и около 900 мл пива, что равняется двум стандартным порциям. Драпкина отметила, что порция в 10 граммов чистого спирта используется для сравнения крепости напитков, а не для рекомендаций по их употреблению.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который ранее был заместителем министра здравоохранения и главой Роспотребнадзора, призвал не верить информации СМИ со ссылкой на специалиста ведомства. «Один из экспертов – это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», – заявил Онищенко в комментарии РИА Новости.