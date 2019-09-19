СМИ: Япония не признала останки 600 военнопленных. Среди них могут быть россияне

Останки 600 военнопленных, переданные Россией Японии, не принадлежат японским гражданам. Как пишут 19 сентября местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния, об этом свидетельствуют данные экспертиз и тестов ДНК.

Как поясняет ТАСС, в частности, речь идёт об останках, которые в 2014 году вывезли из села Боржигантай Забайкальского края, где находился лагерь с военнопленными. Из-за того, что в команде учёных не было эксперта, который провёл бы ДНК-экспертизу в полевых условиях, могла произойти ошибка: возможно, вывезены были скелеты местных жителей с кладбища, которое оказалось на территории могильника.

Первые подозрения у японской стороны появились несколько лет назад, но России о них не заявляли. Согласно данным экспертиз, сотни останков, вывезенные из России за последние 10 лет, с очень высокой вероятностью – не японцы.

Данные о погибших начали передавать в 1991 году после визита в Японию президента СССР Михаила Горбачева. На территории России и постсоветском пространстве захоронены около 53 тысяч японских военнопленных. Больше половины из них пока что не были возвращены.