Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на самое высокое место за год
Международная федерация футбола (ФИФА) 19 сентября опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место. Это самое высокое место с октября 2018 года, когда россияне занимали 41-ю строчку.
Сейчас подняться в рейтинге помогли победы над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.
После шести туров сборная России с 15 очками занимает в своей группе I второе место. Лидирует Бельгия с 18 очками. Третью и четвертую строчку делят сборные Кипра и Казахстана. Для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной России осталось набрать 4 очка в 4 оставшихся матчах.
Рейтинг ФИФА возглавляет также сборная Бельгии. Действующий чемпион мира — сборная Франции — поднялась с третьей позиции на вторую, поменявшись местами с Бразилией.
Следующие отборочные матчи Евро-2020 сборная России проведет в середине октября. Встреча с Шотландией состоится 10 октября в «Лужниках», игра с Кипром — 13 октября в Никосии.
Рейтинг ФИФА от 19 сентября 2019 года выглядит следующим образом:
1. Бельгия — 1752 очка;
2. Франция — 1725;
3. Бразилия — 1719;
4. Англия — 1662;
5. Португалия — 1643;
6. Уругвай — 1639;
7. Испания — 1631;
8. Хорватия — 1625;
9. Колумбия — 1622;
10. Аргентина — 1614…
...42. Россия — 1455.