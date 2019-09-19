Сборная России в рейтинге ФИФА поднялась на самое высокое место за год

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 сентября опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место. Это самое высокое место с октября 2018 года, когда россияне занимали 41-ю строчку.

Сейчас подняться в рейтинге помогли победы над Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2020.

После шести туров сборная России с 15 очками занимает в своей группе I второе место. Лидирует Бельгия с 18 очками. Третью и четвертую строчку делят сборные Кипра и Казахстана. Для выхода в финальную часть Евро-2020 сборной России осталось набрать 4 очка в 4 оставшихся матчах.

Рейтинг ФИФА возглавляет также сборная Бельгии. Действующий чемпион мира — сборная Франции — поднялась с третьей позиции на вторую, поменявшись местами с Бразилией.

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Следующие отборочные матчи Евро-2020 сборная России проведет в середине октября. Встреча с Шотландией состоится 10 октября в «Лужниках», игра с Кипром — 13 октября в Никосии.

Рейтинг ФИФА от 19 сентября 2019 года выглядит следующим образом:

1. Бельгия — 1752 очка;

2. Франция — 1725;

3. Бразилия — 1719;

4. Англия — 1662;

5. Португалия — 1643;

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6. Уругвай — 1639;

7. Испания — 1631;

8. Хорватия — 1625;

9. Колумбия — 1622;

10. Аргентина — 1614…

...42. Россия — 1455.