На ЗСД едут из других регионов: «турпоток» за лето вырос на 183%

Эксплуатационные службы Западного скоростного диаметра подвели итоги летнего сезона. За три месяца автомобилисты проехали по нему 26 миллионов раз, причём полмиллиона были туристами. За несколько часов первого дня лета по магистрали пробежали и прокатились 10 тысяч бегунов и велосипедистов – в рамках второго «ЗСД Феста», организованного «Фонтанкой» и МСС.

Как сообщает 19 сентября ООО «Магистраль северной столицы», с июня по август 2019 года на ЗСД зафиксировано 26,25 миллиона транзакций, что на 9,5% больше, чем за те же месяцы 2018 года. Максимальный трафик пришелся на август – почти 9 миллионов поездок. Более 82% поездок автомобилисты оплатили с помощью транспондеров, позволяющих проезжать пункты взимания платы без остановки. Сейчас в использовании находится около 650 тысяч транспондеров ЗСД.

Летом, в сезон отпусков и каникул, в городах становится меньше автомобилей (это видно, например, по тому, как вырастает загруженность улиц с приходом осени), но на ЗСД общий трафик почти не изменился. В будни машин там действительно было немного меньше, зато в выходные, когда люди едут за город и предпочитают пользоваться «дачными скидками», поток становился больше.

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Анализ данных транспондеров позволил выявить любопытный факт: на ЗСД стало гораздо больше туристов (в преддверии пика сезона тарифы для гостевых транспондеров были уравнены с тарифами, действующими для транспондеров ЗСД). Около 500 тысяч поездок совершили пользователи с транспондерами, выданными другими эмитентами – операторами платных дорог, в рамках системы интероперабельности. Таким образом, туристический поток пользователей с интероперабельными транспондерами вырос по сравнению с прошлым годом сразу на 183%.

Обладатели транспондеров ЗСД тоже активно путешествовали. Более 1 миллиона транзакций с «петербургскими» транспондерами зафиксировано на платных трассах других операторов, больше всего на М-11 Москва – Санкт-Петербург и М-4 «Дон».

Лето – горячее время для специалистов по содержанию и ремонту дороги. Дорожники уложили более 240 тысяч квадратных метров нового асфальта, полностью устранив колею на тех участках, где она начала образовываться, обновили дорожную разметку, нанеся почти 100 километров новых линий, стрел, островков безопасности. В весенне-летний сезон проведена генеральная уборка ЗСД: отмыты все конструкции, шумозащитные и архитектурные элементы, знаки и табло, проверены и очищены системы водоотведения и очистки сточных вод, проведена масштабная работа по антикоррозийной обработке металлоконструкций, заменено более 350 ламп освещения.