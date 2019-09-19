Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 64.22р
70.94р
13:28 19.09.2019
Расширенный поиск

Город
19.09.2019 13:05
Печать

На ЗСД едут из других регионов: «турпоток» за лето вырос на 183%

Эксплуатационные службы Западного скоростного диаметра подвели итоги летнего сезона. За три месяца автомобилисты проехали по нему 26 миллионов раз, причём полмиллиона были туристами. За несколько часов первого дня лета по магистрали пробежали и прокатились 10 тысяч бегунов и велосипедистов – в рамках второго «ЗСД Феста», организованного «Фонтанкой» и МСС.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Как сообщает 19 сентября ООО «Магистраль северной столицы», с июня по август 2019 года на ЗСД зафиксировано 26,25 миллиона транзакций, что на 9,5% больше, чем за те же месяцы 2018 года. Максимальный трафик пришелся на август – почти 9 миллионов поездок. Более 82% поездок автомобилисты оплатили с помощью транспондеров, позволяющих проезжать пункты взимания платы без остановки. Сейчас в использовании находится около 650 тысяч транспондеров ЗСД.

Летом, в сезон отпусков и каникул, в городах становится меньше автомобилей (это видно, например, по тому, как вырастает загруженность улиц с приходом осени), но на ЗСД общий трафик почти не изменился. В будни машин там действительно было немного меньше, зато в выходные, когда люди едут за город и предпочитают пользоваться «дачными скидками», поток становился больше.

Реклама

Анализ данных транспондеров позволил выявить любопытный факт: на ЗСД стало гораздо больше туристов (в преддверии пика сезона тарифы для гостевых транспондеров были уравнены с тарифами, действующими для транспондеров ЗСД). Около 500 тысяч поездок совершили пользователи с транспондерами, выданными другими эмитентами – операторами платных дорог, в рамках системы интероперабельности. Таким образом, туристический поток пользователей с интероперабельными транспондерами вырос по сравнению с прошлым годом сразу на 183%.

Обладатели транспондеров ЗСД тоже активно путешествовали. Более 1 миллиона транзакций с «петербургскими» транспондерами зафиксировано на платных трассах других операторов, больше всего на М-11 Москва – Санкт-Петербург и М-4 «Дон».

На ЗСД едут из других регионов: «турпоток» за лето вырос на 183%

Лето – горячее время для специалистов по содержанию и ремонту дороги. Дорожники уложили более 240 тысяч квадратных метров нового асфальта, полностью устранив колею на тех участках, где она начала образовываться, обновили дорожную разметку, нанеся почти 100 километров новых линий, стрел, островков безопасности. В весенне-летний сезон проведена генеральная уборка ЗСД: отмыты все конструкции, шумозащитные и архитектурные элементы, знаки и табло, проверены и очищены системы водоотведения и очистки сточных вод, проведена масштабная работа по антикоррозийной обработке металлоконструкций, заменено более 350 ламп освещения.

Справка:

Западный скоростной диаметр (ЗСД) – внутригородская платная многополосная скоростная магистраль, проложенная в условиях плотной городской застройки. Протяженность основного хода ЗСД – 46,6 километра, общая протяженность, включая съезды и развязки – более 70 километров. На ЗСД предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок. Движение осуществляется по 4–8 полосам. На ЗСД фиксируется до 370 тысяч транзакций в сутки, в 2018 году было обслужено более 88 миллионов поездок.

ООО «Магистраль северной столицы», сформированное «ВТБ Капитал» и Газпромбанком, реализует соглашение государственно-частного партнерства с Санкт-Петербургом и АО «Западный скоростной диаметр». В соответствии с соглашением компания осуществила финансирование и строительство центрального участка ЗСД. В рамках концессии МСС получила право на эксплуатацию всей трассы ЗСД в течение 30 лет.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      РСТИ (Росстройинвест)
      19.09.2019 12:06

      РСТИ (ГК Росстройинвест) получила проектное финансирование для ЖК Terra в Банке ВТБ

      Холдинг РСТИ и Банк ВТБ заключили договор на проектное финансирование строительства всех очередей ЖК «Terra» у Пионерского сада с кредитным лимитом 5,6 млрд. рублей сроком до конца 2023 года.
      предоставлено компанией Becar Asset Management
      18.09.2019 16:35

      Becar планирует построить в Петербурге коливинг площадью 120 тыс. квадратых метров

      В новом гостиничном проекте девелопера, в Московском районе, из пяти 26-этажных корпусов три будут реализованы в новом формате - коливинга. Номерной фонд составит не менее 1500 юнитов.
      фото предоставлено гипермаркетом шуб ЛЁД
      18.09.2019 16:19

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020

      Александр Васильев назовет главные тренды осенне-зимнего сезона 2019-2020 в новом гипермаркете шуб ЛЁД в Приморском районе.
      ГК «КВС»
      18.09.2019 12:01

      Как провести выходные: фестиваль эко-товаров «Соленья-варенья» и шоу в «Новом Сертолово»

      В эту субботу, 21 сентября, в микрогороде «Новое Сертолово» состоится эко-фестиваль фермерских товаров «Соленья-варенья» – крафтовая ярмарка в европейском формате (0+).
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.09.2019 10:00

      Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объеме 16 млрд рублей

      ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на 3 года.
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.
      Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Косьмин
      17.09.2019 17:57

      МЕГА Парнас возвращает «Моду на добрые дела»

      С 9 сентября по 17 октября МЕГА Парнас приглашает всех желающих посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» (0+). Мероприятие проходит второй год подряд и создано для привлечения внимания общественности к социальным проблемам. Выставка располагается рядом с пространством Scandinavian. Вход свободный.
      ПСК
      17.09.2019 17:43

      В ПСК рассказали о новом подходе Минстроя к качеству строительства

      Минстрой принял стратегию развития строительной отрасли до 2030 г. Одно из ключевых положений — конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалистов, а не от самой низкой цены за заказ. В ГК «ПСК» прокомментировали новую стратегию.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.09.2019 16:46

      Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут подать заявку на ипотеку онлайн

      Компания обновила личный кабинет на сайте spbrealty.ru: теперь пользователи сервиса могут заполнить подробную анкету на оформление ипотеки не выходя из дома.
      «Лидер Групп»
      17.09.2019 16:37

      Два ЖК от «Лидер Групп» претендуют на звание «Лидер строительного качества 2019»

      ЖК «Нахимов» заявлен как «Лучший объект капитального строительства бизнес-класса», а ЖК «Балканы» поборется за тоже звание, но в сегменте комфорт-класса.
      ГК «Эталон»
      17.09.2019 14:51

      Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

      Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.
      ГК «КВС»
      17.09.2019 14:12

      Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

      Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.