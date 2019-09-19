За полгода в Финляндии в ДТП погибли 145 человек, в Петербурге - 130

Около 2600 ДТП, повлёкших смерти и травмы, произошло в Финляндии в первом полугодии 2019 года. Об этом 19 сентября сообщает Статистический центр Финляндии.

В сравнении с прошлым годом число пострадавших снизилось на 9%, до 3 298 человек. Смертельных исходов стало на шесть случаев больше – аварии унесли жизни 145 человек. Из них 85 ехали в легковом автомобиле, шесть в фургоне, двое на мопеде, трое в грузовике. Из обладателей двухколёсного транспорта разбились 20 мотоциклистов и 15 велосипедистов. Ещё шесть человек умерли в ДТП, будучи пешеходами.

В Петербурге, население которого соотносимо с населением Суоми, с января по август, по данным ГИБДД, произошло 4 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых 130 человек погибли, 4 957 были ранены.

Сейчас на дорогах Финляндии – самый опасный месяц с точки зрения риска столкновения с лосями. В прошлом году там произошло около 2000 ДТП с сохатыми. Подробнее о том, на каких дорогах Суоми опаснее всего.