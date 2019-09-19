Физрук дал подзатыльник первокласснику в красноярской школе. Следственный комитет начал проверку

Учитель-ретроград из школы №16 города Красноярска применил в воспитании первоклассника консервативный метод. Непослушание решил вылечить оплеухой, теперь в истории разбирается не только администрация учебного учреждения, но и следователи.

Как сообщило 18 сентября «ТВК Красноярск», преподаватель физкультуры ударил первоклассника по голове в ответ на нежелание слушаться. Вместе с подзатыльником мальчик выслушал нравоучения на глазах у остальных детей. Родители пожаловались на педагога, которого в школе уже отстранили от уроков. Помимо администрации учебного заведения проверку проводит и следком.