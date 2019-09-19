Рестораны Петербурга и Москвы помогают пожилым петербуржцам

В ресторанах двух столиц проходит благотворительная акция «Всё связано с любовью», средства от которой направляют в петербургский Благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым людям.

В меню известной сети ресторанов появилась новая позиция – набор печений в виде сердца. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, за первые две недели акции уже удалось собрать 20 тысяч рублей.

При этом на средства от прошлой аналогичной акции фонду «Долго и счастливо» удалось оказать помощь нескольким своим подопечным. В частности, были приобретены слуховые аппараты и дорогие лекарства, которые пенсионеры не в состоянии были купить.

Нынешняя акция продлится до конца декабря. Как отметили в Благотворительном фонде, купить недорогое печенье – простой и доступный способ помочь пожилым людям.