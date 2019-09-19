Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +9
$ 64.22р
70.94р
13:28 19.09.2019
Расширенный поиск

Доброе дело
19.09.2019 12:41
Печать

Рестораны Петербурга и Москвы помогают пожилым петербуржцам

В ресторанах двух столиц проходит благотворительная акция «Всё связано с любовью», средства от которой направляют в петербургский Благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь пожилым людям.

В меню известной сети ресторанов появилась новая позиция – набор печений в виде сердца. Как рассказали «Фонтанке» в фонде, за первые две недели акции уже удалось собрать 20 тысяч рублей.

При этом на средства от прошлой аналогичной акции фонду «Долго и счастливо» удалось оказать помощь нескольким своим подопечным. В частности, были приобретены слуховые аппараты и дорогие лекарства, которые пенсионеры не в состоянии были купить.

Нынешняя акция продлится до конца декабря. Как отметили в Благотворительном фонде, купить недорогое печенье – простой и доступный способ помочь пожилым людям.

Кирилл Свечников

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор