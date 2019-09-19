РСТИ (ГК Росстройинвест) получила проектное финансирование для ЖК Terra в Банке ВТБ

РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ и Банк ВТБ заключили договор на проектное финансирование строительства всех очередей ЖК «Terra» у Пионерского сада с кредитным лимитом 5,6 млрд. рублей сроком до конца 2023 года.

Все квартиры по-прежнему будут реализовываться по ДДУ: первая очередь без использования эскроу-счетов, а вторая и третья очереди – через эскроу-счета. Завершение строительства жилой части проекта запланировано на III квартал 2022 года.

«ЖК «Terra» – это третий проект в портфеле холдинга РСТИ, который получил банковское проектное финансирование и реализуется через эскроу-счета, – говорит председатель правления РСТИ (ГК Росстройинвест) Игорь Креславский. – Строительство ЖК «11» на Красной Пресне в Москве и ЖК «Familia» на Петровском острове в Петербурге, помимо собственных средств компании, также обеспечено финансированием крупных банков страны – Банка ВТБ и Сбербанка».

Продажи открыты в первых двух очередях ЖК «Terra», ввод в эксплуатацию которых запланирован на III и IV квартал 2021 года соответственно. В квартирографии есть уникальные лоты – с окном в ванной комнате, с гардеробной, с террасой. Просторный внутренний двор, где будут организованы места для игр и отдыха, плавно переходит в парк через арку высотой в 6 этажей. Вдоль второго корпуса будет проложен пешеходный бульвар, ориентированный на Пионерский сад.

Напомним, что «Terra» – это жилой комплекс класса бизнес-лайт, строящийся между станциями метро «Черная речка» и «Лесная», прямо напротив Пионерского сада. Здесь появится три жилых дома переменной этажности от 7 до 13 этажей с подземными паркингами и встроенными коммерческими помещениями на первых этажах, а также отдельно стоящий детский сад на 220 мест. Всего проектом предусмотрено 1409 квартир площадью 68 тыс.кв.м.

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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф