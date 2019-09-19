Игнор антимонопольщиков обошелся «Ленсвету» в 250 тысяч рублей

Четверть миллиона рублей заплатил «Ленсвет» за игнорирование требований антимонопольщиков.

Об уплате городским предприятием штрафа Санкт-Петербургское УФАС сообщает 19 сентября. «Ленсвет» наказали рублем за то, что ГУП не исполнило предписание ведомства.

Ранее городской оператор наружного освещения проводил аукцион на поставку комплектующих и неправомерно отклонил заявку одного из участников. За что получил указание пересмотреть заявки. Этого сделано не было. В результате «Ленсвет» оштрафовали на 500 тысяч рублей, суд снизил размер штрафа вдвое. Государственное бюджетное учреждение заплатило в казну четверть миллиона рублей.

Это первый большой штраф, оплаченный юридическим лицом за неисполнение предписания УФАС в рамках контроля за исполнением закона №44 о контрактной системе госзакупок в 2019 году.