Россияне стали чаще звонить через мессенджеры, чем по обычной мобильной связи. Популярность Telegram растёт быстрее всех

53% россиян за прошедший календарный год стали чаще пользоваться в своих смартфонах мессенджерами. При этом, как правило, у каждого пользователя в РФ установлено сразу четыре таких сервиса. 83% граждан России пользуются WhatsApp, у 61% установлен Viber, у 53% — Skype, у 40% — Telegram. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили «Фонтанке» в консалтинговой компании Deloitte, которая проводила опрос россиян.

При этом Telegram, несмотря (а может быть, благодаря) на попытки блокировок со стороны Роскомнадзора, демонстрирует максимальный прирост пользователей за период с июня 2018 года — 15%.

Среди особенностей использования мессенджеров по регионам эксперты Deloitte отмечают, что в Москве Telegram используется значительно чаще, чем в среднем по стране (индекс использования выше среднего показателя на 18 п. п.). Также больше внимания данному мессенджеру уделяют молодые люди в возрасте 16–19 лет (на 25 п. п.). Жители Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов предпочитают мессенджер WhatsApp и очень редко пользуются приложением Viber (на 71 и 70 п. п. выше среднего показателя соответственно).

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Классический разговор по мобильному телефону при этом начинает уступать аналогам, которые дают мессенджеры. В 2019 году впервые звонки по Интернету стали более востребованы среди россиян, чем по сотовой связи. Смелый вывод Deloitte делает на основе собственного «индекса востребованности». Этот аналитический инструмент рассчитывается как разница между долями опрошенных, отметивших рост и снижение использования той или иной функции. Так, у звонков через Интернет этот индекс за год вырос на 11% и остановился на отметке 31%. В то же время индекс для звонков по сотовой связи просел сразу на 24%, до 6%.

Эксперты указывают на содействие переменам качества сетей связи и роста охвата зонами публичного Wi-Fi. Онлайн-опрос был проведён в июне 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 16 лет из более 250 населенных пунктов.

Изменчивость привычек россиян приводит к снижению выручки сотовых операторов. Например, по итогам второго квартала 2019 года средний объём голосового трафика на одного абонента в месяц у «Вымпелкома» снизился почти на 6% к аналогичному периоду прошлого года — до пяти часов общения в месяц, сообщает «Коммерсантъ». В то же время растёт выручка от интернет-трафика. За год один пользователь в среднем стал потреблять на 46% больше данных – около 5 гигабайт в месяц. «МегаФон» за первое полугодие 2019 года показал рост выручки от передачи данных на 11%, притом что выручка от всех услуг сразу росла лишь на 4%. МТС данные по выручке за счёт роста популярности интернет-сервисов не раскрывает, общая выручка этого оператора за второй квартал выросла менее чем на 2%. У Tele2 количество активных пользователей мобильного Интернета во втором квартале 2019 года выросло на 52% к аналогичному периоду прошлого года.

В целом доля звонков через мессенджеры в России не превышает 35% от всех звонков. В Москве этот показатель доходит до 40%, рассказал изданию гендиректор петербургского информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«Треть россиян до сих пор владеют кнопочными телефонами, то есть не могут звонить через приложения сами и не могут принимать такие звонки»,— пояснил эксперт.