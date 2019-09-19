Защитники животных выступили против Хабиба Нурмагомедова. Им не нравится, что россиянин борется с медведями

Американская организация по борьбе за права животных PETA потребовала от UFC прекратить сотрудничество с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Как сообщает 19 сентября MMA Junkie, поводом для этого послужили несколько старых видеозаписей, на которых спортсмен борется с медвежонком.

Первое видео было сделано в 1997 году.

После этого Нурмагомедов еще минимум трижды проводил подобные спарринги — в 2013, 2014 и 2019 годах.

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Защитники животных считают, что UFC должна пересмотреть свои отношения с Хабибом и дистанцироваться от россиянина, если тот не прекратит заниматься самбо с медведями и не будет демонстрировать уважения к животным.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов на недавнем турнире UFC в Абу-Даби победил Дастина Порье и вернул себе звание единственного чемпиона.