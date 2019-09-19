Администрация Приморского района: Квартиру для четверни предоставят без очереди, но не раньше 2023 года

Семья Морозовых, в которой родились четверняшки, останется жить в выделенной государством «трёшке» после завершения действия пятилетнего договора безвозмездного пользования. Родители смогут оформить новые документы без очередей.

Как объяснили в пресс-службе администрации Приморского района 19 сентября, Морозовы смогут встать на жилищный учёт, как только у них наберётся 10 лет прописки в Петербурге.

«И они не станут в этот момент тридцатыми или какими-либо ещё в очереди. Независимо от количества очередников в городе, им будет предоставлена та самая квартира, в которой они живут, в социальный наём с правом приватизации. Между этими этапами пройдёт ровно столько времени, сколько занимает оформление соответствующих документов», — заверили в администрации.

Напомним: Оксана Морозова перебралась в Петербург из посёлка Рощино в Ленобласти. С 2001 года работала в городской больнице медсестрой. Прописку, фиксирующую стаж проживания, оформила только в 2013 году. Документальных десяти лет, необходимых для постановки на жилищный учет многодетных семей, не набралось и у Виталия. Морозовым посоветовали через суд доказать необходимый срок пребывания в Северной столице. «Мы могли бы в суде доказать, но у нас четверо детей и на это нет времени», — говорит он.

Четверня родилась в Петербурге в конце июля. Родителей Оксану и Виталия в перинатальном центре навестил тогда ещё кандидат в губернаторы Александр Беглов. После визита на сайте Смольного появился пресс-релиз, в котором сообщалось о «квартире в подарок». На деле оказалось, что договор, заключённый с Морозовыми, по закону не даёт права собственности на «подаренную» «трёшку».