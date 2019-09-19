Первый «день жестянщика» может прийти уже в сентябре. Дорожники готовятся к снегу

В пятницу, 20 сентября, в Ленинградской области ожидаются заморозки до минус 4 градусов по Цельсию и первый снег. Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили «Фонтанке» 19 сентября в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

«Сейчас начинается период температурных качелей, когда днем еще воздух прогревается, а ночью столбик термометра опускается ниже ноля, возможно образование гололедицы. Чтобы сделать движение максимально безопасным, на линию готовы выйти до 300 единиц спецтехники», – рассказал глава дорожного комитета Денис Седов.

Уже подготовлены противогололёдные реагенты. Если потребуется, на дорогах с высокой интенсивностью движения будут круглосуточно работать патрульные службы.

ГКУ «Ленавтодор» просит водителей соблюдать скоростной режим. Обращения автомобилистов круглосуточно принимает диспетчерская служба учреждения по телефону: (812) 251-42-84.

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Добавим, что ночь на 19 сентября оказалась в Санкт-Петербурге самой холодной за осень. Мокрый снег завтра может пройти и в городе.

Фотография предоставлена дорожным комитетом Ленобласти, чтобы напомнить автомобилистам, что зима близко.