«Христос во гробе» освобожден из недр Минкульта по суду. Но решение еще могут обжаловать

Суд Выборга освободил картину Брюллова «Христос во гробе» из Музейного фонда РФ. Но постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Владельцы, отдавшие полотно на экспертизу, ждут его возвращения уже 17 лет.

«Судом постановлено исключить картину К. Брюллова «Христос во гробе» из Музейного фонда РФ до ее таможенного оформления органами таможенного контроля Российской Федерации», – говорится на сайте Выборгского городского суда Ленобласти.

Постановление вынесено 18 сентября и в законную силу не вступило.

Жалобу в суд направлял адвокат Максим Крупский, представляющий интересы владелицы полотна Ирины Певзнер.

На днях Страсбургский суд коммуницировал жалобу коллекционеров Ирины и Александра Певзнеров на российские власти, которые не отдают владельцам конфискованный шедевр. ЕСПЧ попросил разъяснений у власти, почему решения судов не исполняются и картина собственникам так до сих пор не возвращена.