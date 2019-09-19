«Христос во гробе» освобожден из недр Минкульта по суду. Но решение еще могут обжаловать
Суд Выборга освободил картину Брюллова «Христос во гробе» из Музейного фонда РФ. Но постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Владельцы, отдавшие полотно на экспертизу, ждут его возвращения уже 17 лет.
«Судом постановлено исключить картину К. Брюллова «Христос во гробе» из Музейного фонда РФ до ее таможенного оформления органами таможенного контроля Российской Федерации», – говорится на сайте Выборгского городского суда Ленобласти.
Постановление вынесено 18 сентября и в законную силу не вступило.
Жалобу в суд направлял адвокат Максим Крупский, представляющий интересы владелицы полотна Ирины Певзнер.
На днях Страсбургский суд коммуницировал жалобу коллекционеров Ирины и Александра Певзнеров на российские власти, которые не отдают владельцам конфискованный шедевр. ЕСПЧ попросил разъяснений у власти, почему решения судов не исполняются и картина собственникам так до сих пор не возвращена.
Справка:
Русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер в 2002 году в Бельгии приобрел картину на евангельский сюжет. Полотно обошлось в 100 тысяч евро, в авторстве Брюллова Певзнер был не уверен и повёз «Христа» на экспертизу в Русский музей. Провезти шедевр через Выборгскую таможню благополучно не вышло: коллекционера обвинили в незаконном перемещении культурных ценностей, картину изъяли как вещественное доказательство. В 2013 году уголовное дело против Певзнера прекратили по истечению срока давности. Нереабилитирующее обстоятельство позволило удерживать «Христа» уже как «орудие преступления».
Коллекционер через Конституционный суд в 2017 году добился пересмотра дела, и президиум Верховного суда в июне того же года решил, что картина должна быть возвращена собственнику. «Христос во гробе» с 2003 года хранится в Русском музее. Посетителям полотно не демонстрируют, реставраторы доступа к нему не имеют. При этом опасения о сохранности произведения искусства владелец высказывал ещё 16 лет назад, когда собирался показать экспертам похожие на плесень пятна на картине.