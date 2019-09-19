«Не всем нарушениям дана адекватная оценка». ЦИК проведет специальное заседание по итогам муниципальных выборов в Петербурге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет специальное заседание, посвященное прошедшим в Петербурге муниципальным выборам, и даст свою правовую оценку этой кампании. Об этом «Фонтанке» сообщил 19 сентября член ЦИК Александр Кинев, который приехал в Петербург с проверкой.

«На муниципальных выборах в Петербурге имело место большое количество нарушений, и не всем им дана адекватная оценка. Поэтому сегодня в Центральной избирательной комиссии готовится специальное заседание, которое будет посвящено вопросам муниципальной кампании в Петербурге. Готовится проект постановления, посвященный итогам этой кампании. В нем будет дана правовая оценка произошедшего и предусмотрены какие-то дальнейшие шаги», — заявил Александр Кинев. Уточнять, что это за шаги, он не стал: «Давайте не будем забегать вперед».

«Фонтанка» подробно писала о фальсификации результатов муниципальных выборов: по всему городу — десятки случаев, когда данные в итоговых протоколах не совпадают с данными в ГАС «Выборы». Уже после дня голосования избиркомы во многих муниципалитетах пересчитали бюллетени, в результате чего мандаты от оппозиции перешли к представителям власти. Спустя три дня после выборов председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что будет требовать отмены итогов выборов в муниципалитетах, расположенных как минимум в четырех районах города, однако с тех пор ничем свое намерение не подтверждал и от комментариев отказывался.