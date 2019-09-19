Бывший хоккеист СКА сотворил чудо-гол на предсезонке в НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев забил необычный гол в контрольном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». 21-летний российский форвард переиграл вратаря соперника, буквально стоя на коленях.
Мальцев дня. Крутейший гол. pic.twitter.com/CK9mQk7JYN— sports_centre (@sportscentre9) 19 сентября 2019 г.
Видеоповтор гола вызвал бурю эмоций у болельщиков не только «Нью-Джерси», но и других команд. В комментариях шайбу Мальцева называют «волшебной», «невероятной» и так далее. Отметим, что Михаил до этого сезона два года выступал за петербургский СКА.
«Нью-Джерси» выиграл со счетом 4:3. Один из голов также забил еще один бывший хоккеист СКА — Никита Гусев.
GOOOOSE pic.twitter.com/U3PBpjUdu3— New Jersey Devils (@NJDevils) 19 сентября 2019 г.
За «Нью-Йорк» выступали еще два экс-петербуржца: нападающий Артемий Панарин (тоже отличился голом в этой игре) и вратарь Игорь Шестеркин.
Летом 2019 года СКА покинули сразу несколько ведущих игроков. Кроме вышеперечисленных хоккеистов, это защитники Владислав Гавриков (ушел в «Коламбус Блю Джекетс»), Николай Прохоркин («Лос-Анджелес Кингз»), Патрик Херсли (московский «Спартак») и Павел Дацюк (екатеринбургский «Автомобилист»).