Бывший хоккеист СКА сотворил чудо-гол на предсезонке в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев забил необычный гол в контрольном матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». 21-летний российский форвард переиграл вратаря соперника, буквально стоя на коленях.

Видеоповтор гола вызвал бурю эмоций у болельщиков не только «Нью-Джерси», но и других команд. В комментариях шайбу Мальцева называют «волшебной», «невероятной» и так далее. Отметим, что Михаил до этого сезона два года выступал за петербургский СКА.

«Нью-Джерси» выиграл со счетом 4:3. Один из голов также забил еще один бывший хоккеист СКА — Никита Гусев.

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За «Нью-Йорк» выступали еще два экс-петербуржца: нападающий Артемий Панарин (тоже отличился голом в этой игре) и вратарь Игорь Шестеркин.

Летом 2019 года СКА покинули сразу несколько ведущих игроков. Кроме вышеперечисленных хоккеистов, это защитники Владислав Гавриков (ушел в «Коламбус Блю Джекетс»), Николай Прохоркин («Лос-Анджелес Кингз»), Патрик Херсли (московский «Спартак») и Павел Дацюк (екатеринбургский «Автомобилист»).