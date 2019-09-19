В ДТП с горевшим BMW в Петергофе пострадала ещё и кондуктор. Попытки тушения попали на видео

Пострадавших в страшной аварии на Санкт-Петербургском шоссе было больше, чем сообщалось сначала. По данным «Фонтанки», лёгкие повреждения получила кондуктор автобуса. А вот кто погиб, точно пока не известно.

Напомним, по предварительной информации ГИБДД, 19 сентября около 1:15 на Санкт-Петербургском проспекте, 119, в Петергофе BMW (по нашим сведениям, с иностранными номерами) выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автобусом «Волгобас» и вспыхнул.

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что начинающий гореть автомобиль пытались потушить очевидцы, но безуспешно.

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Как стало известно «Фонтанке», погиб водитель BMW (ГИБДД сообщала, что пассажир). Тело его обгорело, и личность сразу не установить. А 34-летний пассажир выжил. Его увезли в больницу №26 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 4-9 ребер справа. Также зафиксирован запах алкоголя.

Кроме того, пострадала 43-летняя кондуктор автобуса – она получила ссадины и ушиб коленного сустава. Медики осмотрели её на месте ДТП и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.