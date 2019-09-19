Шамана-«оппозиционера», который шёл на Москву, задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Операцию провели десятки полицейских

Якутский шаман Александр Габышев, который с весны идёт в Москву, чтобы «изгнать дьявола», задержан на границе с Иркутской областью ранним утром 19 сентября.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на очевидца, задерживать Габышева, пока тот спал, приехали два автобуса с полицией: «скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ».

В опубликованном на YouTube видео один из сторонников шамана сообщил, что силовики у палатки якобы провели целую спецоперацию: двигались молча, были будто бы вооружены, перекрыли трассу, а свои действия не объяснили. Их было больше десятка.

19 сентября на сайте МВД по Бурятии появилась информация о том, что полиция задержала мужчину 1958 года рождения на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал», потому как он находился «в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха». Из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий его доставят самолётом в ближайшее время.

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В конце августа дойти до Москвы шаману-«оппозиционеру» пытались помешать его коллеги из байкальской общины «Тэнгэри»: они задержали «воина» на границе с Улан-Удэ и заявили, что тот нарушил заветы и не сможет применить силу. Ранее шаманы этого региона прославились после сожжения верблюдов ради «укрепления России», впрочем, члены «Тэнгэри» тогда от обряда открестились и назвали его варварским.