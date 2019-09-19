Все, что осталось от прусского почтальона. Вооружившись шпагой, иностранец пытался проскочить через госграницу

Псковская таможня передала в Петербурге Минкульту культурные ценности, изъятые на границе России. Выезжавший гражданин Латвии вооружился шпагой вековой давности.

Как сообщили «Фонтанке» 19 сентября в пресс-службе Псковской таможни, на автомобильном пункте пропуска Убылинка сотрудники досмотрели гражданина Латвии и нашли у него шпагу в кожаном чехле и деревянный шкаф с признаками старины.

«Экспертиза показала, что клинок оказался прусской шпагой чиновника почтовой службы конца XIX-го – начала XX-го века, промышленного производства, иностранного изготовления, – добавили в Псковской таможне. – Относится к категории клинкового холодного оружия. Ее стоимость эксперты оценили в сумму более 64 тысяч рублей».

Шкаф в стиле рококо с деревянным ключом тоже признали культурной ценностью.

Реклама



После изъятия на латыша составили протокол по статье 16.2 КоАП за незаконное перемещение культурных ценностей. Суд обязал Псковскую таможню передать конфискованный товар в управление Минкульта по Северо-Западу.