«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартир бизнес-класса рассрочку на 4 года

Setl Group

Клиенты компании могут приобрести любую квартиру в ЖК Svetlana Park в Выборгском районе, оформив удобную рассрочку сроком на 4 года и с платежом раз в год*.

Предложение подойдет покупателям, которые не располагают сразу всей суммой, необходимой для покупки квартиры, но не хотят оформлять ипотеку. В таком случае рассрочка от застройщика станет хорошим решением: для покупки достаточно первого взноса от 20%, а остаток клиенты будут вносить равными платежами раз в год в течение четырех лет.

Svetlana Park — это проект бизнес-класса, который Setl Group реализует в престижной и исторической части Выборгского района. Жилой комплекс строится в уникальной локации: на тихой Манчестерской улице, в нескольких минутах ходьбы от парков Удельного и Сосновка и в пешей доступности от метро «Удельная». Проект состоит из двух домов высотой всего 10 этажей, которые имеют классическую форму каре и образуют уютные закрытые дворы. Особой гордостью жителей станет собственный дендропарк с разнообразными видами кустарников и цветов, прогулочными дорожками, стильной уличной мебелью и дизайнерскими перголами. Все это станет гармоничным продолжением парковой концепции проекта.

Выбор квартир в ЖК Svetlana Park включает варианты от студий до пятикомнатных евроформата с большой кухней-гостиной. Часть секций сдается с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам «Итальянские коллекции» в одной из двух стильных цветовых гамм: «Ваниль» или «Шоколад». У покупателей также есть возможность выбрать квартиру без отделки и сделать ремонт самостоятельно.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех проектов Setl Group. В общей сложности компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор жилья в Петербурге. Для клиентов бесплатны услуги по выбору жилого комплекса, подбору квартиры, просмотру объекта, страхованию и юридическому сопровождению сделки. Покупатели, которые приобретают недвижимость на сумму от 20 млн рублей, получают статус PN Premium. Программа включает приглашения на закрытые предпродажи объектов, персональное сопровождение личным менеджером, индивидуальный показ объектов, приоритетное обслуживание у нотариусов и в банках, а также другие услуги и привилегии.

*Предложение действительно с 01.09.2019 по 31.10.2019. Предложение действительно при условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры любого метража в ЖК Svetlana Park с использованием рассрочки от застройщика. Рассрочка «5 по 20»: например, расчет для покупателя в сентябре – в сентябре 2019г клиент вносит первый платеж 20%, в сентябре 2020г – второй платеж 20%, в сентябре 2021г – третий платеж 20%, в сентябре 2022г – четвертый платеж 20%. Остаток, оставшиеся 20%, нужно внести до 25.12.2022 года. Количество квартир ограничено. Рассрочка предоставляется застройщиком.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.